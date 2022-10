"Mais um ano, mais bolseiros, mais histórias, mais amor", é este o mote para o regresso da emissão especial da SIC que irá apresentar os novos bolseiros da Associação Sara Carreira.

Sementes do Futuro' é o nome da emissão que irá para o ar no próximo sábado, 29 de outubro, depois do 'Jornal da Noite'.

Através das redes sociais da associação criada em homenagem a Sara Carreira, foi divulgado um teaser do programa. Nas imagens vemos imagens que prometem emoções fortes nas quais Tony Carreira e a ex-mulher, Fernanda Antunes, anunciam aos bolseiros a grande oportunidade que acaba de surgir nas suas vidas.

"Tem de agradecer à minha filha, não a mim", afirma o músico, visivelmente emocionado.

A Associação Sara Carreira foi criada depois da morte da jovem cantora, em dezembro de 2020, com o objetivo de ajudar jovens talentos com dificuldades económicas a conseguirem singrar nas áreas profissionais em que pretendem especializar-se.

