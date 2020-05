Eminem divulgou no Instagram um múmero de telemóvel, numa publicação onde afirma: "Manda uma mensagem, eu vou responder"

O artista publicou na rede social um excerto da música 'Stan', lançada há 20 anos, e escreveu ainda: "Caro Stan, queria ter te respondido mais cedo, mas estive ocupado".

Recorde-se que a letra do tema refere-se a "um fã obsessivo", fictício, chamado Stanley Mitchell.

Uma iniciativa que serve para divulgar os festejos do 20.º aniversário do terceiro álbum de Eminem, The Marshall Mathers LP, agendados para esta semana. Na resposta às mensagens incluiu um link para que os fãs possam adicionar-se a uma lista restrita de contactos e ter acesso a informações sobre os concertos e eventos do rapper, como avança a imprensa internacional.

