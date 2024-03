Eminem, 50 Cent e Snoop Dogg marcaram presença na homenagem que Dr. Dre recebeu esta terça-feira, dia 19 de março, em Los Angeles, na Califórnia.

O rapper foi 'presenteado' com uma estrela no Passeio da Fama e contou com a presença dos colegas e amigos - com quem também atuou no intervalo do Super Bowl em 2022.

De acordo com a People, Jimmy Iovine - cofundador da Dre's Beats Electronics e CEO da Interscope Geffen A&M - e Snoop Dogg fizeram um discurso durante a cerimónia. Já Eminem e 50 Cent acompanharam o momento na plateia.

Veja algumas imagens na galeria.

