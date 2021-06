Depois de ter sido criticada pela forma como pegou no filho em fotografias que publicou na sua página de Instagram, Emily Ratajkowski voltou a recorrer à mesma rede social para mostrar um dos momentos em que amamentou o menino durante a viagem de aniversário.

A modelo viajou para um local paradisíaco para celebrar o seu 30.º aniversário e tem vindo a destacar junto dos fãs algumas imagens destes dias de descanso, nas ilhas Turcas e Caicos.

Entre mergulhos no mar, festa, dança, várias mudas de roupa, a recém-mamã também amamenta o pequeno Sylvester "Sly" Apollo, que nasceu em março, fruto do casamento com Sebastian Bear-McClard.

