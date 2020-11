A preparar-se para ser mãe pela primeira vez, Emily Ratajkowski tem destacado esta fase nas redes sociais, especialmente no Instagram, onde tem partilhado algumas imagens.

O crescimento da 'barriguinha' tem sido o grande destaque das recentes publicações que tem feito na rede social, como aconteceu esta quarta-feira.

A modelo posou com um look branco, composto por um justo vestido que realçou as suas novas curvas. Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Emily Ratajkowski volta a exibir 'barriguinha' com biquíni da sua marca