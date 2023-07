Emily Blunt decidiu afastar-se durante um tempo do mundo artístico. A atriz britânica, que protagonizou o filme 'Oppenheimer', explicou o motivo pelo qual se pretende retirar do mundo de Hollywood durante, pelo menos, um ano.

"Este ano não vou trabalhar. Trabalhei um pouco no ano passado e a minha bebé mais velha já tem nove anos, por isso, chegamos ao último ano com idade de um dígito", disse em declarações ao podcast 'Table For Two with Bruce Bozzi'.

A celebridade, que é mãe de Hazel, de nove anos e Violet, de seis, frutos dos seu casamento com John Krasinski, acrescentou: "Sinto que há pedras angulares para o dia deles que são muito importantes quando são pequenos".

Assim, experiências como acordar os filhos, levá-los à escola e ir buscá-los ou ir deitá-los são altamente valorizadas pela atriz, que pretende com a sua decisão não perder tempo precioso do crescimento das crianças.

Blunt nota ainda que quando aceita projetos na representação isto tem um enorme "custo emocional", sobretudo para a própria uma vez que o sentimento de culpa acaba por ser inevitável.

Leia Também: Tom Holland desabafa: "Não gosto mesmo de Hollywood"