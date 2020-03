Assim como dezenas de celebridades espalhadas por todo o mundo, João Paulo Sousa mantém-se em casa, em isolamento social voluntário.

Nestes últimos dias, as rotinas do apresentador tiveram de se adaptar a esta nova realidade, como o próprio partilhou nas redes sociais.

Na página que tem no Instagram, João Paulo Sousa publicou um vídeo onde surge a fazer exercício físico, enumerando, na legenda do mesmo, as atividades que completam os seus dias.

"A minha sanidade mental nesta quarentena: Acordar cedo. Fazer exercício. Brincar com os animais. Ouvir músicas dos anos 80", escreveu.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Viral. Katy Perry muito emocionada após concorrente sofrer convulsão