Os últimos dias têm sido de sonho para Diogo Amaral e Jessica Athayde. O casal fugiu às baixas temperaturas que por cá se fazem sentir em direção a um destino paradisíaco (sendo que qual em concreto ainda não foi revelado).

Desde então, ambos já fizeram várias partilhas sobre esta 'escapadinha' em família nas redes sociais.

Depois de Jessica ter mostrado o seu "lado romântico", eis que agora foi a vez de Diogo destacar alguns momentos no local.

Neles, o ator aparece a brincar com os filhos - Oliver, fruto da relação com Athayde e Mateus, do anterior relacionamento com Vera Kolodzig - e não só.

Ora veja:

Leia Também: Jessica Athayde deixa fãs a rir com foto "romântica" de Diogo Amaral