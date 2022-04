Com o fim de semana da Páscoa, Júlio Isidro decidiu destacar na sua página de Facebook duas imagens completamente distintas e captadas em países diferentes.

Junto de uma fotografia de Itália e outra que chega da guerra na Ucrânia, o apresentador disse: "O mesmo dia, a mesma hora, mas não o mesmo mundo. Em Roma celebra-se a vida e pede-se pela paz. Na Ucrânia choram-se os mortos e a guerra".

"Não haverá paz no mundo enquanto não existir dentro de cada um de nós... um ato individual que só se realiza multiplicando-se para o coletivo. Como disse John Kennedy, são precisos dois para fazer a paz", acrescentou, este domingo, 17 de abril.

"Roma e Ucrânia, dois mundos, duas realidades. O sorriso da esperança, as lágrimas do desespero. Para que lado irá pender a balança da humanidade? Páscoa também é primavera quando a natureza renasce e se renova. As flores de Roma brilham de alegria, as da Ucrânia murcham de tristeza. Estas linhas, são apenas um impulso, porventura inútil, para manifestar o desejo que na próxima Páscoa se celebre a vida, a vida", completou.

