Katia Aveiro viajou para Lisboa há cerca de duas semanas para rever alguns amigos e familiares, nomeadamente a mãe, Dolores Aveiro, mas deixou parte do coração no outro lado do oceano.

Este domingo, a irmã de Cristiano Ronaldo revelou as saudades do namorado, Alexandre, que ficou no Brasil, numa romântica publicação nas redes sociais.

"Eu, tu e os nossos sonhos...Tenho saudades tuas gaúcho da minha vida", escreveu na legenda de uma fotografia de ambos.

Recorde-se que Katia e Alexandre são pais de Valentina, de um ano, que acompanhou a cantora nesta viagem a Portugal.

