Rui Andrade esteve esta sexta-feira, dia 19, no programa 'Dois às 10', da TVI, a falar da morte da irmã, Teresa, que faleceu no dia 23 de janeiro, após uma batalha de dois anos contra um cancro.

Visivelmente emocionado, o artista afirmou: "Eu sinto-a aqui. Tenho momentos do meu dia em que falo com ela, em que sinto mais falta, ou em que preciso de ver uma fotografia. Tenho noção que há momentos em que ela está ao meu lado".

Entretanto, acrescentou: "Cada dia torna-se mais difícil. A minha irmã era das pessoas que mais vibrava com a minha carreira. A gravar o 'All Together Now' lembro-me dela muitas vezes".

O ator ainda recebeu uma mensagem carinhosa dos sobrinhos, Simão, de 15 anos, e Nuno, de 23: "São meus filhos. Vivi a minha vida toda para eles. São o legado da minha irmã", notou.

"Mesmo nestes dois anos de luta, a força dela empurrava-nos a todos", relembrou com carinho.

No final agradeceu à família e às pessoas que cuidaram da irmã.

