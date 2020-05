Libby Boyce, mãe de Cameron Boyce, prestou uma emotiva homenagem ao filho, que completaria 21 anos na quinta-feira, 28 de maio.

Recorde-se que, como revelou a autópsia, a estrela da Disney morreu de forma "repentina e inesperada" por causa da "epilepsia", em julho do ano passado, aos 20 anos.

Esta semana, a mãe do falecido jovem partilhou um vídeo na sua página de Instagram onde além de homenagear o filho, agradece ainda aos fãs pelas doações feitas à Cameron Boyce Foundation, que foi criada após a morte do ator.

"Estou a ler todas as mensagens na página da Cameron Boyce Foundation, todos os comentários com as doações e estou realmente impressionada com todas as pessoas que amavam o Cameron", começa por dizer Libby Boyce no vídeo que pode ver na galeria.

"Só quero agradecer", continuou, muito emocionada. "Nós realmente iremos fazer coisas incríveis para que a morte dele não seja em vão. Obrigada", realça.

De acordo com o Daily Mail, os fãs inundaram o site da fundação com doações e mensagens sobre a estrela do Disney Channel para celebrar o dia em que o jovem nasceu.

Leia Também: Filomena Cautela anuncia saída do '5': "Serão os meus últimos programas"