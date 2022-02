Paris Hilton celebrou o 41.º aniversário esta quinta-feira, 17 de fevereiro, e foi no "paraíso", na companhia do marido, o empresário Carter Reum, que soprou as velas.

A socialite e DJ não deixou de assinalar a data publicamente, tendo recorrido às redes sociais para partilhar uma série de fotos do dia especial. Nas imagens, exibe a silhueta num biquíni com padrão animal em cenários distintos, num barco e na praia.

Sem revelar o destino, Paris Hilton afirmou apenas que este foi "o melhor aniversário de sempre na companhia do marido".

Veja as imagens na galeria.

