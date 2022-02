Isabela Valadeiro e José Mata fizeram as malas e embarcaram rumo a Paris, a célebre cidade do amor, para um fim de semana a dois.

Os atores da SIC aproveitaram sobretudo para desfrutarem da gastronomia e 'perderem-se' entre as obras de arte do Museu do Louvre.

Nas redes sociais foram publicados vários registos que marcaram a escapadinha. Espreite na galeria.

