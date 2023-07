A TVI já começou a anunciar o que está a preparar para os programas do próximo fim de semana. O canal começou por divulgar quem vai estar no 'Em Família', apresentando essas figuras públicas como "convidados de luxo".

"No próximo 'Em Família' vamos ter um programa de família com convidados de luxo. Vamos ter um desafio de duplas com Némanus, Sérgio Rossi e Jorge Guerreiro! Os Anjos e Rui Bandeira também vão ser presenças muito especiais no nosso programa", pode ler-se na partilha feita esta tarde de quinta-feira, 20 de julho, no Instagram.

Vale lembrar que o formato é conduzido por Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua.