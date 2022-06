Manuel Luís Goucha resolveu em direto na emissão de domingo, 19 de junho, de 'Uma Canção Para Ti' defender Rita Pereira da onda de críticas da qual a atriz tem sido alvo por ter sido escolhida como jurada do programa.

"Tu és alvo, muitas vezes, de críticas que acho que são repugnáveis. Não és às vezes, és todos os dias. Tu podes não saber de música como sabe o Rui Massena, o Kasha e a Aurea, mas és atriz. Sabes de postura de palco, sabes de projeção de voz, sabes de um conjunto de fatores que também entram em linha de conta e, por isso mesmo, com toda a justeza estás aqui", realçou o comunicador depois de a atriz ter partilhado a sua opinião sobre um dos participantes do programa de talentos infantil.

Rita Pereira faz parte de um leque de jurados no qual divide palco com Rui Massena e Kasha. A estes três elementos junta-se todas as semanas um convidado especial ligado ao mundo do espetáculo.

