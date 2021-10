A combinar com o dia cinzento, Cristina Ferreira escolheu para a emissão do 'Cristina ComVida' desta quarta-feira um look perfeito para o outono.

A estrela do visual foi o blazer com padrão escocês, em azul marinho e verde, da marca espanhola MäNGATA. A apresentadora da TVI combinou a peça com um top básico preto, calças de ganga e umas botas azuis.

Veja os detalhes do visual na publicação abaixo.

Leia Também: Goucha reage a mensagem de Cristina Ferreira: "Estás a ficar piegas!"