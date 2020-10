Sónia Brazão voltou, esta quarta-feira, a usar as suas redes sociais para se mostrar, uma vez mais, confiante com as suas curvas e com as marcas que permanecem no corpo depois do acidente que há nove anos a deixou com 92,8% do corpo queimado.

Uma explosão de gás em sua casa quase ditou o pior e deixou a atriz com marcas em todo o corpo. Marcas que ao longo dos anos foram atenuadas com diversas cirurgias.

Veja abaixo a imagem que mostra como está agora o corpo de Sónia Brazão:

