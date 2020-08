Laura Figueiredo impressionou os seus seguidores do Instagram esta terça-feira, dia 25, ao partilhar uma fotografia onde exibe a sua excelente forma física em biquíni.

Uma imagem que, tal como a própria referiu, não sofreu qualquer edição e que realça ainda os músculos que definem as suas pernas e barriga.

"Já aprendia a trabalhar a edição das fotografias é que esta canela com dois 'lenhos' by Mickael Carreira não ta com nada", brincou Laura na legenda da publicação, referindo-se às duas pequenas marcas que tem numa das suas pernas.

Impressionados com as suas curvas e beleza natural, os seguidores não pouparam nos elogios.

"Com esse corpão, ninguém vai ver a canela. Gataaaa", escreveu a apresentadora Cláudia Borges nos comentários da publicação.

