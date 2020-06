Elma Aveiro voltou a dar destaque ao irmão, Cristiano Ronaldo, numa recente publicação que fez, esta quarta-feira, na sua página de Instagram.

Ao partilhar um artigo que abordava a boa forma física do craque português e toda a dedicação do mesmo para com a carreiro no futebol, Elma mostrou-se muito orgulhosa do irmão.

"Por isso que é o melhor. Orgulho da minha vida", escreveu.

Veja abaixo a publicação completa:

