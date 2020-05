Elma Aveiro não podia estar mais feliz com o carinho que recebe diariamente. Mesmo sendo irmã de Cristiano Ronaldo, os seguidores da madeirense destacam a sua simplicidade e humildade, como se pode ver numa mensagem que recebeu recentemente.

"Não há como não gostar de ti, Elma. És uma mulher muito humilde e simples. Gosto muito de ti por seres assim, não andas aí a exibir-te. [...] Adoro como cuidas da tua mãe, fazes bem, já não tenho a minha, mas sempre fiz tudo por ela", lê-se na referida mensagem.

Perante tais palavras, Elma escreveu: "Está é uma das milhares de mensagens que recebo, e que particularmente me tocou. Não sou nem nunca serei vedeta, sou sempre aquela Elma de há 40 anos atrás. Nunca pensei nem nunca mudarei a minha forma de ser... Tenho, sim, uma família linda, linda que tanto me orgulha, que amo mais que tudo na vida. E quanto à minha mãe, a minha rainha, o meu amor eterno, estarei do seu lado até que Deus me leve. Obrigada, minha querida, pelo carinho das tuas palavras. Que sejas feliz, nunca deixes que ninguém te rebaixe e magoe, temos é que ser felizes. Tudo passa tão rápido. Beijo nesse [coração] e sê FELIZ".

