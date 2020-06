Cristiano Ronaldo viveu um momento menos bom no final do dia de anos do filho mais velho, Cristianinho, que esta quarta-feira, 17 de junho, completou 10 anos.

A Juventus foi derrotada pelo Napoli, na final da Taça de Itália, impedindo CR7 de vencer o único título que lhe faltava em Itália.

O resultado da partida não foi o mais animador para a Juventus e o craque português não escondeu a insatisfação.

Uma partida que, como seria de esperar, não passou despercebida à família Aveiro.

A irmã de Cristiano Ronaldo, Elma, recorreu às stories da sua página de Instagram para reagir à derrota, deixando ainda uma mensagem de apoio a CR7.

"Que mais podes fazer? É isso e não passa disso, por isso, meu querido, sozinho não fazes milagres... Não consigo perceber como se joga assim. Enfim... Cabeça erguida, mais não podes fazer, meu Rei", escreveu.

Leia Também: CR7 foi o principal rosto da desilusão da após a final da Taça