Elma Aveiro recebeu uma triste notícia na véspera de Natal. Como contou na sua conta do Instagram, no dia 24 de dezembro morreu um jovem que conhecia e com quem se tinha cruzado no dia anterior.

Abalada, a irmã de Cristiano Ronaldo homenageou o jovem na rede social, deixando ainda uma mensagem de apoio à família do mesmo.

"Ainda no dia 23, vinda do mercado, cruzei-me com este rapaz, eu e a minha mãe (ele desejou-nos, com um sorriso tão bonito, um feliz Natal) e no dia seguinte simplesmente deixar de estar junto de nós. Não entendo, juro que não entendo. Deus sabe melhor do que eu o porquê destas coisas. Deus conforte os seus familiares", escreveu na legenda de uma fotografia do jovem.

