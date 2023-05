Elma Aveiro esteve a responder a várias perguntas deixadas pelos seguidores das redes sociais, ainda que uma delas a tenha deixado visivelmente incomodada.

Um cibernauta associou o facto de Elma viver na Madeira à relação familiar com Cristiano Ronaldo, e questionou: "Como podes viver numa ilha tão pequena sendo a irmã do melhor do mundo".

A empresária, sem 'papas na língua', respondeu assim: "Que pergunta mais ridícula e ignorante. Podia ser a irmã do rei das Arábias, não troco a minha ilha por lugar nenhum. Linda ilha, a melhor do mundo".



