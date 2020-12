Num dia especial para Cristiano Ronaldo, que teve mais uma vez nomeado para o prémio 'The Best' (melhor jogador do mundo), a irmã mais velha, Elma Aveiro, decidiu destacar de novo o carinho que tem pelo craque e pelo sobrinho.

Com um amor infinito pela família, Elma partilhou novamente uma fotografia de Cristiano Ronaldo com o filho mais velho, Cristianinho, e escreveu: "Amo demais vocês. Aliás, sou apaixonada pela família que Deus me deu. Abençoada".

Uma partilha feita minutos antes de ter sido anunciado que o vencedor do 'The Best' foi Robert Lewandowski. Ainda assim, Ronaldo conseguiu ficar numa boa posição, logo a seguir, em segundo lugar, com mais três pontos que o grande rival, Lionel Messi.

