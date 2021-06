A irmã de CR7 mostrou-se orgulhosa da prestação do jogador no primeiro jogo da Seleção Nacional no Euro 2020.

Depois de manifestar o seu apoio à Seleção Nacional antes do primeiro jogo da equipa das quinas no Euro 2020, Elma Aveiro reagiu à vitória de Portugal perante a Hungria. A empresária mostrou-se orgulhosa do irmão, que marcou dois golos na partida e foi considerado, aos 36 anos, "o melhor jogador em campo". "Orgulho da minha vida", começou por declarar. "Olha e tá velhinho, imagina se tivesse novinho… aceita que dói menos", atirou ainda, lançado farpas aos críticos.