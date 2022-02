Em casa de Katia Aveiro é dia de festa. O filho do meio, Dinis, celebra o seu 12.º aniversário esta quinta-feira, 17 de fevereiro.

Como é habitual, a família Aveiro fez questão de assinalar esta data especial no Instagram. E depois da publicação da mãe e da avó, Dolores Aveiro, o menino recebeu carinhosas palavras da tia Elma.

Nas stories, Elma Aveiro destacou uma fotografia antiga de Dinis e escreveu: "O meu traquina hoje faz anos. Parabéns, amor da tia".

© Instagram

De recordar que Dinis é fruto do casamento terminado de Katia Aveiro com José Pereira, com quem tem ainda em comum o jovem Rodrigo, de 21 anos. Katia é ainda mãe da pequena Valentina, de dois anos, da atual relação com Alexandre Bertolucci.

