Elliot Page está a escrever uma autobiografia que será lançada em 2023, avança a imprensa internacional.

Intitulado 'Pageboy', o livro focar-se-á, essencialmente, o processo de mudança de sexo do ator, que antes era Ellen Page, assim como na saúde mental, no sexo e no lado negro da fama.

O artista, de 34 anos, assumiu ser transgénero a 1 de dezembro de 2020 através de uma publicação nas redes sociais na qual se revelou "sortudo por ter chegado àquele ponto da sua vida".

A partilha gerou uma enorme onda de carinho e desde então que o ator se tornou um ícone entre a comunidade LGBT+. Com o lançamento da autobiografia, Elliot Page pretende continuar a inspirar a comunidade com o relato da sua história.

