Ellie Goulding já foi mãe. A cantora do êxito 'Love Me Like You Do', de 34 anos, deu as boas-vindas ao primeiro filho, fruto do casamento com Caspar Jopling, que foi quem deu a novidade nas stories da sua conta de Instagram.

"A mãe e o bebé estão saudáveis e felizes", escreveu Caspar, de 29 anos, revelando ainda que estava "extremamente grato".

"Nunca me dirijo à atenção pública que vem com o trabalho da Ellie. Mas durante este momento mágico e pessoal iríamos realmente apreciar podermos desfrutar da nossa privacidade", completou.

Note-se que Goulding anunciou que estava grávida no passado mês de fevereiro. "Engravidar fez-me sentir humana. Queria encontrar uma palavra melhor do que feminina, [mas] tenho curvas que nunca tive antes. Estou a adorar e o meu marido também", revelou na época durante uma entrevista à Vogue.

