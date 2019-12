Cristina Ferreira partilhou na suas redes sociais na tarde desta terça-feira uma fotografia com um look que prendeu a atenção de quem com ela se cruzou. A deixar o visual da apresentadora em destaque estavam as joias que esta escolheu, neste caso uns brincos pouco discretos que muitos consideraram extravagantes.

As peças em questão, que começam como um ramo e terminam com uma enorme flor, são uma criação de Vera Manzoni e fazem parte de uma coleção cápsula.

Quanto ao valor dos referidos brincos, estes podem ser adquiridos no site da marca com o preço assinalado de 50 euros.

