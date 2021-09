Cristiano Ronaldo voltou a surpreender no jogo de Portugal contra a República da Irlanda para o Mundial2022, que aconteceu na noite desta quarta-feira, 1 de setembro, no Estádio Algarve, em Faro.

Mesmo nos últimos segundos da partida, o craque conseguiu marcar o segundo golo que deu a vitória à Seleção Nacional. Um momento único que foi logo comentado nas redes sociais.

Fernando Daniel foi um dos rostos conhecidos que fizeram questão de se manifestar na Internet. O cantor destacou o talento do futebolista, falando das recentes vitórias.

"Depois deste dia o Cristiano já venceu o prémio de melhor marcador do Euro; Itália também foi 'vítima' da 'monstruosidade' dele; Volta a Manchester United e à melhor liga do mundo; E como se não bastasse tudo o que já tinha feito e conquistado, conquista ainda a marca de maior marcador da história pelas seleções. Isto tudo depois dos 34! Meus caros isto só tem um nome: Efeitos da música de Fernando Daniel", começou por escrever na legenda de uma fotografia onde aparece junto de CR7 e da companheira do jogador, Georgina Rodríguez.

"Portanto, se querem vencer ainda mais na vida, conquistar ainda mais coisas, oiçam as minhas músicas. Temos o melhor jogador da história. Parabéns, Cristiano", rematou.

