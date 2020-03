Foi entre 1918 e 1920 que muitos povos foram confrontado com a pandemia conhecida como Gripe Espanhola, que matou milhões de pessoas, há 102 anos.

"Durante aquela que foi considerada a mãe das pandemias, a Gripe Espanhola, o estado de emergência levou a que as pessoas que não tivessem cuidados, como por exemplo usar máscara, fossem detidas por desobediência", começou por escrever o humorista, lamentando o facto de hoje em dia ainda haver muitos cidadãos que não cumprem as medidas necessárias para ajudar no combate do novo coronavírus. "100 anos depois há quem não perceba isso ainda", destacou.

De referir que há várias teorias sobre o local onde começou a doença.

Leia Também: Para evitar mortes da gripe espanhola, Portugal "tem de cumprir regras"