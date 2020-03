Depois dos primeiros resultados terem dado um "positivo fraco" ou inconclusivo, Jorge Jesus realiza uma nova contra-análise, esta terça-feira, para perceber se está ou não infetado com Covid-19.

Enquanto os resultados não são conhecidos, Eduardo Madeira decidiu enviar algumas palavras de força ao treinador português, que se encontra no Brasil.

"Acabo de saber que Jorge Jesus deu positivo no teste de Covid 19. Está agora à espera dos resultados da contraprova. Espero que tudo não passe de um susto. Mais uma vez o país vai torcer por ti. Para ele e para TODOS os infectados as melhoras. Força Jorge", escreveu o comediante na sua página do Instagram.

