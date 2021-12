Os editores do Mail on Sunday aceitaram pagar uma indemnização a Meghan Markle relativa ao processo da atriz contra a empresa Associated Newspapers. Em causa está a publicação de excertos de uma carta que a duquesa escreveu ao seu pai.

Este domingo, o jornal britânico assumiu mea culpa com uma declaração no final da sua primeira página. A nota refere que Meghan Markle ganhou o processo por violação dos direitos de autor contra Associated Newspapers por artigos publicados no Mail on Sunday e Mail Online.

A publicação adiantou ainda que foram acordadas "soluções financeiras" entre as duas partes, finalizando assim o processo que decorre há três anos.

Meghan Markle processou a Associated Newspapers pela publicação de cinco artigos que divulgavam excertos de uma carta privada que a duquesa enviou ao pai, Thomas Markle, no verão de 2018.

