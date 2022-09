Depois de ter discursado no parlamento, o rei Carlos III deslocou-se até à Escócia com a mulher, Camilla, rainha consorte, para acompanhar a procissão do caixão com o corpo de Isabel II até à Catedral de Santo Egídio e assistir à missa que se vai seguir.

Carlos III chegou, entretanto, a Edimburgo e esteve a ver as homenagens feitas à mãe, rainha Isabel II, no Palácio de Holyroodhouse. Também cumprimentou alguns dos presentes no local.

De recordar que o cortejo fúnebre vai sair do palácio às 14h30 e segue para a Catedral de Santo Egídio, onde o caixão com o corpo de Isabel II vai ficar acessível durante 24 horas.