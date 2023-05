Esta quinta-feira, 4 de maio, o tribunal determinou que Ed Sheeran não plagiou a melodia da música 'Let’s Get It On' de Marvin Gaye ao lançar o êxito 'Thinking Out Loud' em 2014. O veredicto, conforme noticia o Page Six, demorou três horas a ser tomado.

Vale notar que o processo foi iniciado pela família de Marvin Gaye, que alega que Sheeran retirou elementos diretamente da música 'Let's Get It On', escrita por Marvin Gaye e Ed Townsend.

Recorde-se ainda que Sheeran foi processado primeiramente em 2016 pela família de Townsend diretamente. O caso foi arquivado no ano seguinte. Em 2018, o processo foi reaberto após a família ter vendido um terço dos seus direitos da música à Structured Asset Sales em 2018.

