Ed Sheeran e a mulher, Cherry Seaborn, apareceram pela primeira vez juntos em público no vídeo da música 'Put It All on Me', um dueto com Ella Mai.

Segundo a imprensa internacional, o projeto foi gravado no seu apartamento em Londres, no qual os dois mostram os seus dotes para a dança.

"De volta à escola secundária, o Ed e a Cherry estavam apaixonados", lê-se.

Importa referir que os dois deram o nó em janeiro deste ano. Ambos conheceram-se na escola, quando o cantor tinha 11 anos, contudo a sua relação só se tornou romântica em 2015, quando se voltaram a encontrar numa festa de Taylor Swift.

Eis o videoclipe:

Siga o link

Leia Também: Gordon Ramsay paga mais de meio milhão a Ed Sheeran para surpresa