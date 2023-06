Jennifer Lawrence negou ter tido um caso com Liam Hemsworth quando este era casado com Miley Cyrus.

As declarações da atriz de Hollywood, de 32 anos, foram feitas durante a sua ida ao programa 'Watch What Happens Live With Andy Cohen'.

"Não é verdade", afirmou Lawrence. "É só um rumor", sublinhou.

Ainda assim, Jennifer confessou que chegou a trocar um beijo com Hemsworth, mas que tal aconteceu quando este estava separado de Cyrus.

Vale notar que, atualmente, a estrela de cinema é casada com Cooke Maroney. Ambos deram o nó em 2019 e já têm um filho em comum.

Já Miley e Hemsworth começaram a namorar em 2009, depois de se terem conhecido nas gravações do filme 'A Melodia do Adeus'. Entre 'idas e vindas' na relação, deram o nó em dezembro de 2019. A separação aconteceu em agosto do ano seguinte.

A cantora namora com Maxx Morando. Já o ator está num relacionamento com a modelo Gabriella Brooks.

