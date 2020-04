Recentemente, Helena Isabel Patrício viu-se obrigada a sair de casa para ir às compras e como já não tem máscaras de proteção pessoal, acabou por deslocar-se à rua sem as mesmas. Estando em constante observação dos internautas, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', da TVI, brincou com o sucedido.

"Agora que venham daí os haters assassinos com paus e com mocas. Sim, não tenho máscara, já terminaram as minhas máscaras e sim, vim ao supermercado sem máscara, podem-me dar chicotadas”, brincou num vídeos que publicou nas stories da sua página do Instagram.

Após a partilha, Helena foi destacada em alguns sites e não gostou do que viu. Revoltada, a celebridade decidiu recorrer à mesma rede social para deixar um desabafo. "É por isto, por esta falsa sensação de liberdade de expressão ou de liberdade de informação ou lá o que lhe queiram chamar, que eu não mostro a minha vida mais pessoal", começou por escrever.

"Não mostro o meu namorado, não mostro os meus amigos, colegas de trabalho, não mostro as minhas viagens, não mostrou pequenas experiências, não partilho momentos incríveis com os meus amigos, não exponho o que de mais íntimo tenho", acrescentou. "As pessoas são doentes", afirmou ainda.

