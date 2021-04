Sara Matos partilhou este sábado, dia 24, em direto uma grande novidade sobre o seu primeiro filho.

A atriz entrou em direto através de videochamada no programa 'Estamos em Casa', da SIC, e revelou que será Filipa Areosa a madrinha do seu bebé - fruto da relação com Pedro Teixeira.

"Fica aqui dito e é oficial, a Filipa Areosa é a madrinha do meu baby", revelou Sara Matos.

"É verdade, sou a madrinha do bebé. Isto foi uma promessa que nós fizemos quando estávamos na escola", acrescentou Filipa Areosa, que esta semana apresentou o programa da SIC, mostrando-se emocionada com a escolha da amiga.

Sara Matos e Filipa Areosa, recorde-se, estudaram juntas na Escola Profissional de Teatro de Cascais.

Leia Também: Diretamente das Maldivas! Rita Pereira em biquíni e rabiosque em destaque