O casamento de uma década de Megan Fox e Brian Austin Green chegou ao fim. Depois dos rumores soarem na imprensa internacional durante o fim de semana, foi o próprio ator que confirmou a notícia no seu podcast, 'With Brian Austin Green', noticia a revista Us Weekly.

O ator revelou que desde o final de 2019 que ambos se têm esforçado para salvar a união, contudo, o desfecho foi a decisão de seguirem caminhos separados.

"Vou sempre amá-la e ela vai sempre amar-me. A família que construímos é muito boa e especial", frisou Brian.

Megan Fox e Brian Austin Green conheceram-se em 2010 e têm três filhos em comum: Noah, de sete anos, Bodhi, de seis, e Journey, de três.

Esta é a segunda vez que o coração dos fãs fica destroçado: Em 2015 a dupla separou-se, mas voltou a reconciliar-se cerca de um ano depois.

Será este o fim definitivo?

