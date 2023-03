"Encerro esta etapa da minha vida que começou dia 18/05/15". Esta foi uma das frases que Joana Sanz escreveu para anunciar publicamente a oficialização do divórcio de Dani Alves.

A modelo, como já havia sido avançado pela imprensa internacional, escolheu separar-se do jogador de futebol brasileiro após o mesmo ter sido acusado de violar uma mulher numa discoteca em Barcelona. Dani Alves, recorde-se, está detido desde o final do ano passado e continua a aguardar julgamento.

No Instagram, Joana Sanz publicou duas imagens de um texto escrito à mão num caderno onde confirma a separação, embora confesse que continua a amar o ainda marido.

"Desde pequena que escrevo os meus sentimentos para me expressar, suponho que por ser filha única. Seja o que for, faz-me bem. Eu adoraria que as linhas escritas aqui fossem sobre amor e felicidade, mas não é o caso. Foram meses horríveis, não os mais difíceis da minha vida, porque enfrentei muitas tempestades, mas muito escuros e dolorosos. A sensação de abandono e solidão bate novamente à minha porta. Milhares de 'porquês' sem resposta", começou por dizer Joana Sanz.

"Escolhi como companheiro de vida uma pessoa que aos meus olhos era perfeita. Ele sempre esteve presente quando eu mais precisei, sempre me apoiou em tudo, sempre me incentivou a crescer, sempre amoroso, atencioso... É tão difícil para mim aceitar que aquela pessoa podia quebrar-me em mil pedaços. Acho que vou levar anos da minha vida para tirar da minha memória aquele forma de me olhar, aquela forma de me tratar como se eu fosse a coisa mais incrível do mundo, e caramba, sim, eu sou incrível", acrescentou de seguida.

Joana Sanz abordou também a mágoa causada por este comportamento de Dani Alves: "Sou incrível porque sou trabalhadora, independente, inteligente, atenciosa, carinhosa, engraçada, fiel e humana. Tão humana que apesar dos estragos que ele me causou, continuo aqui ao lado dele. Continuo e continuarei a estar, mas de outra forma".

Para terminar, a modelo mostrou-se grata por tudo o que o jogador lhe deu e por tudo o que a fez sentir ao longo deste tempo: "Eu amo-o e amarei sempre, quem disser que o amor está esquecido está a enganar-se ou nunca amou de verdade. Mas eu amo-me, respeito-me e valorizo-me ​​muito mais. Perdoar alivia, assim fico com a magia e encerro uma etapa da minha vida que começou dia 18/05/15. Agradeço pelas oportunidades e aprendizagens que a vida me proporciona, por mais difíceis que sejam, aqui está uma mulher forte que está a seguir para a próxima etapa da sua vida".

Como o Fama ao Minuto lhe havia dado conta, Joana Sanz e Dani Alves casaram com separação de bens, o que significa que a modelo não terá direito a nenhuma parte dos bens do ex-jogador do Barcelona.

