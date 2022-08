Depois de semanas de especulação, Bruno Santos e Ruth Oliveira confirmaram, finalmente, que estão à espera do primeiro filho em comum.

"É oficial! Estamos grávido de 14 semanas", anunciaram os antigos participantes de 'Casados à Primeira Vista', da SIC.

"O Bruno disse ao Eduardo Torgal que se ele se focasse muito eu engravidava no dia seguinte: 'se eu me focar muito, ela engravida já amanhã'. E pela DPP [data prevista do parto], ele gravou essa cena e eu engravidei mesmo no dia seguinte, portanto, o santo do meu companheiro é mesmo forte e o meu também", revelou Ruth, que promete daqui em diante "muitas fotos de barriga, muitas mãos na barriga e a vibe habitual" de ambos.

Bruno Santos e Ruth Oliveira, recorde-se, casaram-se à primeira vista no programa da SIC e desde então permanecem juntos. O bebé que está a caminho junta-se à filha mais velha do empresário, fruto de uma anterior relação.

A partilha que anunciou a gravidez, e que pode ver abaixo, contém ainda um vídeo do momento em que Ruth contou a Bruno que estava grávida. Ora veja:

