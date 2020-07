Prestes a serem pais pela primeira vez, os stores Marcantonio Del Carlo e Iolanda Laranjeiro resolveram aderir à criopreservação das células estaminais com a BebéCord.

O casal tomou esta decisão a pensar no futuro da pequena Simone. "Todos os pais querem o melhor para os seus filhos e, para nós, realizar a criopreservação das células estaminais é como um seguro de vida. É algo que preferimos nunca vir a utilizar, mas que pelas suas aplicações terapêuticas, sentimos que é uma salvaguarda", explica Marcantonio.

Com o nascimento da bebé previsto para o mês de agosto, o casal confessa estar ansioso para conhecer o novo membro da família e, apesar de esta ter sido uma gravidez diferente do esperado, devido à pandemia da Covid-19, ambos estão mais do que preparados para saborear esta nova fase das suas vidas.

"Não há nada mais gratificante para uma mulher do que ser mãe. É incrível como, numa questão de segundos, é possível sentir um amor tão grande por um bebé tão pequeno", garante a mamã Iolanda.