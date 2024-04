Manuel Luís Goucha vai estar hoje, dia 12 de abril, à conversa com Jacques Costa, a concorrente expulsa do 'Big Brother' no passado domingo por se recusar a nomear.

A entrevista foi anunciada pelo próprio apresentador ao final da manhã, com recurso ao Instagram, tendo escrito: "Jacques Costa assume-se como uma pessoa não-binária. Foi concorrente do 'BB' e saiu por expulsão devido a quebrar uma regra básica da competição. Hoje converso com Jaques Costa".

"Uma conversa única para um programa inteiro", acrescentou, por fim, Goucha.

Leia Também: Cláudio Ramos confessa: "Gostava de amar em alvoroço"