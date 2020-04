Desde o início de abril que o príncipe Harry está oficial por sua conta e risco no que diz respeito à vida financeira, anteriormente suportada, em grande parte, pela família real britânica. Com a decisão de se desvincular do núcleo protocolar da realeza, mudou-se para os Estados Unidos com a mulher Meghan Markle, e o filho, Archie, dando início a uma nova vida.

Com isto, desvendou recentemente qual o primeiro projeto que vai abraçar a solo nesta nova fase.

Em entrevista ao podcast Desclassified, o duque de Sussex revelou que se trata de uma plataforma online, chamada HeadFIT, que permite o acesso a serviços de saúde mental para membros do exército.

"A comunidade militar, especialmente os feridos e doentes, são, para mim, alguns dos melhores exemplos que temos", afirmou, cita a revista Us Weekly.

Vale referir que o site ficou disponível esta segunda-feira, dia 27. Veja aqui.

