Pedro Ribeiro destacou na sua página de Instagram a capa da mais recente edição da revista 'Cristina', onde aparece ao lado da companheira, Rita Rugeroni, e dos filhos. Um momento especial que o locutor e diretor da Rádio Comercial fez questão de partilhar com os seguidores, mostrando-se muito feliz com o resultado final.

"E eis que somos capa de revista! Aceitamos porque acreditamos, respiramos e praticamos o espírito de Natal em pleno, a cada ano. Sabíamos que o resultado ia ser esta categoria! E porque é sempre giro ver o voo livre de uma lampreia de ovos. A galhofa das fotografias da malta toda em pijama. E as camisolas com luzes! A Carminho a tomar conta do departamento açúcar. Os irmãos unidos, no universo que eles construíram, que orgulho. Tudo certo. E o Rio a fazer xixi no tapete, mesmo à lorde", começou por escrever.

"Esta é uma recordação que fica, para todos. Pelo divertido que é, estarmos nestas figuras, juntos. E porque, lá está, levamos o Natal a sério, neste mundo dos meus, teus e nossos. Só faltou a Maria, mas esteve sempre 'lá', connosco. Sempre", acrescentou, aproveitando ainda o momento para agradecer a Cristina Ferreira.

"Obrigado Cristina Ferreira pelo convite e obrigado à irrepreensível equipa que trabalhou connosco naquela manhã de sábado. Impecáveis. Ah, o meu filho chama-me velhote, mas é com carinho. Feliz Natal, sejam felizes e não se levem demasiado a sério", concluiu.

