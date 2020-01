Esta semana, Pedro Granger gravou as últimas cenas com Pêpê Rapazote na novela 'Na Corda Bamba', da TVI, momento que o artista fez questão de destacar nas redes sociais, pois vai sentir "saudades" de contracenar com o colega.

"Vou ter tentas saudades de contracenar contigo, de me rir contigo, de me lembrar de histórias do passado contigo. Começámos os dois nisto de ser ator na mesma altura, já la vão mais de 20 anos, e é tão bom ver que subiste a Hollywood mas Hollywood não te subiu à cabeça", começou por escrever Granger na legenda de uma fotografia que partilhou na sua página do Instagram, reconhecendo e destacando o trabalho do colega.

Mas não ficou por aqui nos elogios a Pêpê. "Continuas o mesmo Rapazote porreiro, generoso, amigo, bom colega, como o Rapazote de jardineiras cor de laranja com quem estudei e comecei a aprender o que é isto de ser ator com o Nicolau Breyner, a Patricia e o Antonio Pedro Vasconcelos. Até breve palhacito. Que bom que foram estes meses contigo", concluiu.

