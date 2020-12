Quem olha para os elementos da família real britânica nas ocasiões mais públicas dificilmente espera que estes consigam andar descontraídos quando se encontram na tranquilidade do seu lar. No entanto, é precisamente isto que acontece, pelo menos em relação a Kate Middleton, de acordo com as declarações de uma amiga à revista People.

Segundo a própria, a casa dos duques de Cambridge é "normal como qualquer família, agitada com os filhos a correr e a deitar coisas ao chão".

A mesma fonte revelou ainda como é que Kate se comporta longe dos olhares do público: "Quando a vêem com as crianças ela é uma mãe muito confiante. É rígida. As crianças são chamadas a atenção se se comportarem mal".

No mesmo sentido, esta amiga dá conta que em casa a mulher do príncipe William prefere roupas mais confortáveis, como fatos de treino, vestidos e sapatilhas. "É a vida de uma mãe que trabalha com três filhos pequenos - só que num emprego diferente do da maioria", completa.

