Foram muitos os famosos que optaram este ano por passar o Ano Novo longe de casa. Sem possibilidade de se juntarem aos amigos para as habituais festas desta época, devido à Covid-19, as viagens românticas ou em família foram a melhor opção.

Catarina Furtado e o marido, João Reis, estão no Gerês, onde devem, ao que tudo indica, contar as doze badaladas.

"Estamos a arrumar o ano. Com a natureza do nosso Portugal. Valorizando as nossas gentes, as nossas culturas, a nossa História, a nossa gastronomia. A dar as boas-vindas ao desafiante 2021 com o carinho de quem nos quer oferecer o melhor! Salvemos-nos nos outros", escreve a apresentadora da RTP ao partilhar com os seguidores do Instagram as imagens destes dias pelo Norte de Portugal.

No domingo, dia 3, Catarina Furtado está de volta ao trabalho com a final do programa 'The Voice Portugal'. Tendo em conta este facto, a apresentadora deixou ainda um recado ao seu estilista de eleição, que vai criar o seu modelito para o programa da RTP1: "Nuno Baltazar, vais ter de fazer um vestido maior para a grande final de domingo. Aqui come-se muito bem", brincou.

